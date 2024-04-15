Точных прогнозов нет: бурлит ли на Земле магнитная буря сейчас

По графику буря достигает 5 баллов

В понедельник, 15 апреля, на нашей планете держится геомагнитный шторм 5 баллов, который уже должен завершиться во вторник. Однако другие астросиноптики уверены, что выброс корональной массы (СМЕ) не вызвал бурю.

Пара малых CME, которые, как ожидалось, должны были коснуться Земли 14 апреля, либо пролетели, либо двигаются медленнее, чем ожидалось. Об этом свидетельствуют данные сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"В любом случае они вряд ли повлекут за собой геомагнитную бурю", — резюмировали ученые.

Магнитные бури на Земле в течение 15-21 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 15 апреля держится магнитная буря, не превышающая силу 5 баллов. Уже 16-21 апреля прогнозируется минимальная солнечная активность, которая будет колебаться в пределах 2-3 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких регионах Украины в начале недели ожидается резкое понижение температуры. По словам синоптикини Украинского гидрометцентра Наталии Птухи, следует также готовиться к осадкам.