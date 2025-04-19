За ним навчались 45 років тому: в Україні продають буквар за вражаючу ціну (фото)

Перевірте свої книжкові полиці

На онлайн-аукціонах дедалі частіше з’являються речі з минулого, які мають колекційну або історичну цінність. Одним із таких лотів став шкільний буквар 1980 року, який нині продається за понад 6 тисяч гривень.

Лот, буквар 1980 року, за яким навчалося кілька поколінь школярів у радянській Україні, опублікували на сайті Violity. Автори підручника — заслужений учитель УРСР Борис Саженюк та його дружина Марія Саженюк. Це чотирнадцяте видання, яке входить до серії букварів, що використовувалися у школах з 1968 по 1982 роки.

За описом продавця, буквар у задовільному стані — без штампів бібліотек, написів чи малюнків. Усередині збережені всі сторінки та два додатки: розрізна абетка і набір предметних малюнків.

Серед незначних дефектів зазначено сліди часу на обкладинці, зношення кутиків і невеликий надрив на форзаці. Книга має тверду палітурку, виконана українською мовою з кольоровими ілюстраціями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що рідкісний кахель із зображенням акваріумних рибок виставлений на онлайн-аукціоні за вартістю, співмірною із ціною сучасного смартфона. Унікальну керамічну плитку виготовили на Харківському плитковому заводі у 1989 році.