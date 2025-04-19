На ЛГБТ-фестивалі в Києві стались перші сутички. Усі подробиці (відео)

19 квітня стартував перший день фестивалю

У Києві сталась сутичка між копами та мітингувальниками біля кінотеатру "Жовтень", де проходить ЛГБТ-фестиваль Sunny bunny. Представники організації "Права молодь" виступали проти цього кінофестивалю.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що інцидент стався у суботу, 19 квітня.

"Лютий махач з копами через ЛГБТ-фестиваль на Подолі", — йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, сутичка відбулась між мітингувальниками ЛГБТ-фесту та його противниками. Другі виступали за традиційні цінності. Обстановка напружилась настільки, що поліція вимушені була втрутитись.

У мережі вже з'явилось чимало відео інциденту, на яких видно, що сутичка утворилась чимала. Зазначається, що з десяток копів долучені до врегулювання. Інформація про постраждалих та затриманих ще не надходила.

Що відомо про фестиваль Sunny bunny

18–25 квітня у Києві проходить третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Те, що цей фестиваль припав на Великдень неабияк обурило суспільство і деяких громадських діячів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поліція нібито затримала чотирьох підлітків біля кінотеатру "Жовтень", де проходить ЛГБТ-фестиваль.