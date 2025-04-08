Мирного рішення не буде: в Китаї жорстко відреагували на погрози Трампа додатковими митами

Підвищення мит для торгівельних партнерів США, зокрема й для Китаю, порушують законні права та інтереси країн, заявили в Пекіні

В Китаї жорстко розкритикували заяву президента США Дональда Трампа про те, що проти Пекіна буде введено додаткові тарифи на імпорт, якщо китайський уряд не скасує мита, запроваджені у відповідь на дії США. Зокрема, Китай вважає дії Трампа "економічним шантажем".

Про це заявив під час брифінгу для преси речник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь. Він зазначив, що вимоги Трампа до Китаю не спрацюють.

"Ми неодноразово підкреслювали, що тиск або погрози на Китай не є правильним способом взаємодії з нами. Китай буде твердо захищати свої законні права й інтереси", – зазначив він.

Лін Цзянь додав, що уряд Китаю вже заявляв раніше свою позицію щодо тарифів Трампа. Підвищення мит для усіх торгівельних партнерів США, зокрема й для Китаю, порушують законні права та інтереси країн, правила Світової організації торгівлі та підривають торгівельну систему світу, яка заснована на правилах, що у підсумку веде до дестабілізації світового економічного порядку. Тарифи Трампа слугують його власним інтересам "за рахунок інших держав".

"Китайський уряд рішуче засуджує та категорично відкидає такі дії. Те, що роблять США — це типовий прояв односторонності, протекціонізму й економічного залякування. Це зашкодить і самим США, й іншим країнам", – зазначив Цзянь, додавши, що Китай готовий разом з іншими державами закликати США до відповіді за дії Вашингтона.

Як повідомлялося раніше, після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш ніж на 10%. При цьому адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам і наполягає, що мита — це шлях економічної сили Америки.

Рішення президента США Дональда Трампа про підвищення мит для усіх торгівельних партнерів болісно б’є по економіці самих Штатів. Найбільше при цьому страждають найменш захищені прошарки суспільства і навіть т.зв. "середній клас".

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