"Путін не усвідомлює": у Зеленського припустили, чем закінчиться для Кремля ігри з Трампом

Україна досить швидко погодилася на дії для всеосяжного припинення вогню. Але Росія зі свого боку всіляко затягує цей процес

США поступово відмовляються від стратегії "м'якої дипломатії", яку адміністрація президента Трампа спочатку намагалася застосувати до Росії, щоб змусити її домовлятися про припинення війни в Україні. Проте дії Кремля руйнують репутацію Трампа та його оточення, тому Білому дому доведеться на це відповідно реагувати.

Про це сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Національного телемарафону. Він висловив впевненість, що Росія провалить "психологічний дедлайн" щодо припинення вогню в Україні, який Трамп встановив на 20 квітня.

"Путін не усвідомлює, що має справу з людиною з максимально вираженою психоемоційною активністю. Трамп може терпіти певний час, але він хоче швидких результатів. Він побудував конструкцію таким чином — ми головні, ми посередники, ми пропонуємо", – пояснив Подоляк.

За його словами, Україна досить швидко погодилася на синхронізацію зусиль для всеосяжного припинення вогню. Але Росія зі свого боку всіляко затягує цей процес. Трамп помічає російське затягування та бачить відверто геноцидні удари росіян по Україні. Паралельно усі бачать російську брехню про нібито удари по "виключно військових об’єктах" – і у Вашингтоні це можуть сприйняти, як зумисне та демонстративне приниження країни-посередника. Тому після 20 квітня США варто було б відповісти максимально потужними санкціями проти Росії, або ж надати Україні більше далекобійної зброї.

"Не поступові санкції, а санкції формату ембарго. Чи навпаки, суттєве зростання відповідних інструментів для України, перш за все ракет. Як тільки це почне працювати, Росія буде готова слухати та дотримуватись певних домовленостей", – резюмував Подоляк.

Зазначимо, що Трамп на брифінгу для преси 7 квітня після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні заявив, що невдоволений Росією через постійні атаки на Україну. Він сказав, що росіяни "бомблять, як божевільні" і у Вашингтоні від цього зростає роздратування.

Нагадаємо, що 4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою з касетним боєзарядом по житловому кварталу у Кривому Розі. Внаслідок атаки на дитячий майданчик загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Найменшій дитині було всього 3 рочки. А у ніч на 6 квітня Кремль здійснив масовану атаку на Україну. Вибухи лунали в Києві, Умані, на Полтавщині тощо. Внаслідок удару постраждали офіси українських телеканалів та медіа. Загалом по Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет.