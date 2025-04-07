Економіст розвіяв міф про рідкоземи і пояснив, як Україні стати ключем економіки ЄС

Київ може стати найбільшим і найміцнішим союзником Вашингтона в Європі

Україна може повторити шлях Польщі, яка орієнтувалася одночасно на Європу, Німеччину та Сполучені Штати, на початку 2000-х отримавши більш як 200 млрд доларів інвестицій, розмістила американські військові бази і отримала статус фактичного союзника США. Окрім того, вона може стати ключовою точкою економіки Євросоюзу.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач. Він пояснив, які переваги несе Сполученим Штатам і Євросоюзу співробітництво з Україною.

Більше читайте у публікації: "Трамп дуже розумний, у нього з Путіним різні інтереси, але одна ціль": футуролог Андрій Длігач про шанс для України і виклики після війни".

На його думку, недопущення Третьої світової війни і посилення Америки знаходиться в Україні.

— Україна — найбільш адаптивна країна, що розібралася, як вести нову війну і показала, що F-16 з Abrams не вирішують нічого на полі бою. Це вже далеко не "Буря в пустелі", війна зараз ведеться в інший спосіб, і тільки в Україні ми бачимо, якою буде війна майбутнього, — каже аналітик. — США можуть скористатися цим більше, аніж Китай, модернізуючи власну армію за рахунок українського досвіду. Це перша перевага.

Чи можемо ми дати рідкісноземельні метали? Так, але це переважно міф. Ми не маємо достатніх ні за обсягами, ні за економічною ефективністю покладів. Хоча по багатьох рідкісноземельних металах і критичних матеріалах ми маємо від 1% до 6% світових покладів, існують ще Болівія, Аргентина, Ангола, Намібія та інші країни, що мають набагато більше покладів і в які інвестувати набагато вигідніше, — пояснює економіст.

Він нагадав, що Україна — це близькість до Європи, комбінація ресурсів, можливість створення енергетичного хабу і зони продовольчої безпеки, ворота для індійських компаній на європейський ринок.

— У нас стільки переваг, що у майбутньому ми фактично можемо стати ключовою точкою економіки Євросоюзу.

У своєму прагненні зберегти економічний вплив на Європейський Союз США можуть скористатися відкритістю України. Залучаючи американський бізнес і військово-промисловий комплекс, ми можемо стати найбільшим і найміцнішим союзником Штатів в Європі, — підсумував Андрій Длігач.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли Венс змінить Трампа, а Європа — розвалиться.