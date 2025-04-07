Боялися, що будуть красти: співвласник АТБ - про початок бізнесу, конфлікт з Coca Cola та жорстку оптимізацію

Бізнесмен каже, що компанії є куди розвиватися

Співвласник найбільшої в Україні мережі роздрібної торгівлі АТБ Віктор Карачун дав перше інтерв’ю. У ньому він розповів про плани на майбутнє, про поточні справи компанії, а також про багато інших цікавих речей.

Повна версія інтерв’ю доступна на сайті Forbes. "Телеграф" наводить головні моменти.

Про вартість магазинів

Карачун зазначив, що 2024 року компанія відкрила 47 магазинів, а ще в 11 провели реконструкцію. При цьому інвестиції в один магазин можуть сягати близько 2,5 мільйона доларів. Це включає ціну землі, торгової площі, обладнання, ремонту тощо. Раніше це все обходилося близько 1,5 мільйона доларів, але з того часу піднялася вартість будівництва.

"Саме питання фінансів перед нами не стоїть. Ми завжди розвивалися на свої, немає жодного цента кредитів. Ми достатньо заробляємо і в змозі щороку відкривати 100–120 магазинів. Так би й робили, якби була нормальна ситуація з будівельниками і не було воєнного стану", — сказав він.

Про плани на майбутнє

Бізнесмен додав, що зараз за рік близько 1 мільярда покупців купують товари у всіх магазинах "АТБ", проте мережі ще є куди зростати. У 2025 році мережа планує купити 100 магазинів та відкрити 80 з них.

"Нам є куди рости. Раніше ми відкривалися в містах з населенням від 30 000 осіб, потім від 20 000. Зараз відкриваємо АТБ у населених пунктах від 10 000 жителів. Тут далеко до насичення ринку. Ми вважаємо, що всього можна відкрити 5000 магазинів. Зараз їх 1300", — сказав Карачун.

Крім того, він зазначив, що компанія запроваджує ноу-хау, яке зводиться до відкриття магазинів на виїзді з міст. За його словами, логіка полягає в тому, що люди, які їдуть до умовного Києва з передмість на роботу, не заїжджатимуть за покупками. Однак вони це зроблять увечері, коли повертатимуться додому. Тому магазини планують ставити лише на виїздах і лише з правого боку.

Як усе почалося

Карачун розповів, що розпочинав бізнес із партнерами з кафе "Сосенки" у Дніпрі, а потім по всьому місту поставили столики, де продавали цигарки та жуйки. Як виявилося, це принесло їм більше прибутку, ніж кафе. Зрештою, це й вплинуло на рішення займатися торгівлею, а перший магазин був куплений за 80 тисяч доларів, які довелося позичати у знайомих.

"Наші перші 30–40 магазинів мали формат "гастроном", там торгували через прилавок. Ми довго не могли переключитися на супермаркет. Боялися, що будуть все красти. Але все ж вирішили відкривати супермаркети", — сказав він.

Про поточний стан справ

"Наша EBITDA сьогодні близько 12%. Ми досягли цього завдяки мінімізації витрат. На Заході 4% вважається хорошою", — розповів Карачун.

EBITDA — аналітичний показник, що відображає обсяги прибутку до обчислення витрат на податки, відсотки, амортизаційні виплати тощо. Він використовується визначення того, наскільки компанія прибуткова і порівняння її з конкурентами.

Бізнесмен розповів, що скоротити витрати вдалося, зокрема, завдяки оптимізації логістики.

"Ми ухвалили стратегічне рішення: має бути стільки розподільчих центрів, щоб кожен обслуговував магазини в радіусі не більше 250 км. Чому? Бо в цьому випадку денний пробіг автомобіля становить 500 км. Водій за вісім годин робочого дня може проїхати таку відстань. Відповідно, нам не потрібний другий водій. Плюс ми заощаджуємо на спальному місці в машині", — зазначив він.

Про історію з Coca-Cola

Карачун розповів, що у 2022 році у мережі АТБ зникла продукція Coca-Cola, оскільки компанія заборонила продавати свою продукцію дешевше, ніж у конкурентів. Бізнесмен зазначив, що мережа хотіла дати покупцям найкращі умови, якщо вже збиралася закупити величезну кількість продукції.

"Пів року ми не продавали Coca-Cola. Нічого, замінили на Pepsi. А з Coca-Cola вели переговори. І хоча вони не дали нам знизити ціни, але зробили під нас пляшку на 10% більшу, ніж стандартна. Тобто сьогодні у всіх Coca-Cola дволітрова, а в АТБ – 2,2 літра", — додав він.

Як повідомлялося раніше, під час літніх відключень світла "АТБ" витрачала понад три мільйони гривень щодня на підтримку роботи генераторів.