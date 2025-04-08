Вас можуть мобілізувати, навіть якщо ви багатодітний батько. ТЦК має на це три підстави

Є три основні правила

Відстрочка в Україні надається певним категоріям військовозобов'язаних. Серед них також є багатодітні батьки. Однак якщо вони не виконуватимуть деякі правила, то їх можуть мобілізувати.

Згідно зі законодавством України, чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку. У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, коли українців можуть призвати на військову службу.

Чоловік, у якого 3 дітей, не має права не відстрочку, якщо:

у нього є заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

він не проживає разом зі своїми дітьми й не виплачує аліментів узагалі, тобто не утримує їх;

він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про список усіх необхідних документів, які потрібно зібрати багатодітному батьку, який має право на відстрочку. Є варіант, коли військовозобов'язаний може оформити документ онлайн.