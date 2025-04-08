Незвичний покупець: у "Сільпо" помітили чоловіка з дивним домашнім улюбленцем (відео)

Кажуть, він так ходить постійно

Іноді вибір домашніх улюбленців може по-справжньому здивувати. Саме така незвична ситуація привернула увагу покупців у одному з тернопільських супермаркетів "Сільпо".

На ролику, опублікованому на інстаграм-сторінці "Типового Тернополя" видно, що місцевий чоловік розраховується на касі з голубом, який спокійно сидить на його плечі. Як з'ясувалося з коментарів, цей чоловік є доволі відомою особистістю у Тернополі. Він щодня прогулюється містом у такому незвичному супроводі, торгує на місцевому базарі, а також, за словами очевидців, навіть ремонтує автомобіль у дворі будинку разом зі своїм пернатим компаньйоном.

"Він всюди з ним і біля дому машину миє і усюди", — зазначила одна з користувачок під ніком nataliya_hair_style. Думки тернополян щодо незвичної дружби розділилися. Більшість коментаторів позитивно сприйняли таке явище, вважаючи його проявом турботи про тварин.

"Коли до людини дійшло, що природа і людина — одне ціле. Взагалі приємно бачити людей, які піклуються про пташок", — написала lily_lisya. "На фоні того, що коїться у світі, вважаю, щаслива людина і добра", — підтримала її користувачка yrozova.

Проте дехто з коментаторів каже, що пташка може бути прив'язана шнурком. "Бачила на дружбі, не знаю чи точно цей мужчина, то той бідний голуб був прив'язаний шнурком, і дуже нещасний, в мужика якісь розумові відхилення", — поділилася своїми спостереженнями krilova.masha.

Дехто жартівливо порівнює цю ситуацію зі сценами з фільму "Сам удома",

Також раніше "Телеграф" писав, що маленький українець вигадав оригінальний бізнес і став героєм курйозного відео.