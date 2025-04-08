Тимчасовий перехід служив майже 35 років: як виглядав підвісний міст у Харкові, який називали "п’яним"

Він був однією з "візитних карток" міста

Іноді тимчасове виявляється міцнішим за багато постійних речей. У самому серці Харкова кілька десятиліть існував підвісний міст, який сполучав береги річки та був задуманий як тимчасова конструкція.

Історія моста розпочалася у 1976 році, коли його збудували як тимчасове рішення — виключно для пішоходів. Цей підвісний міст став унікальним: у Харкові не було іншого такого.

І хоча проєктувався він як короткостроковий захід, міст простояв понад три десятиліття, з’єднуючи береги річки Харків, у районі, де вона зливається з Лопанню. Без капітального ремонту, без особливого догляду він витримав кроки тисяч людей.

Так виглядав підвісний міст у 2010 році. Фото: Vasyl Lozinsky

У Facebook-групі Харків 🇺🇦 згадують, що місцеві жителі дали конструкції своє ім’я — "П’яний міст".

У 2010 році, через 34 роки служби, експерти визнали міст аварійним. У серпні його демонтували, і на 60 метрів на захід з’явився новий міст — міцніший, надійніший, але вже не той.

Новий міст часто називають Мостом закоханих

Раніше "Телеграф" розповідав історію Старого мосту у Дніпрі.