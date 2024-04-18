Викид зі Сонця спровокував магнітну бурю та полярне сяйво: коли завершиться його дія

Астросиноптики оновили графік збурень

На нашій планеті тримається геомагнітний шторм 5 балів, який має завершитись вже 19 квітня. Він був спричинений викидом корональної маси (СМЕ) зі сонячної плями AR3639.

Згідно зі прогнозом Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, магнітна буря на Землі вируватиме лише 18 квітня. Її потужність не перевищуватиме 5 балів.

За словами вчених, цей слабкий CME, ймовірно, не дуже потужний, але навіть така сила може викликати полярні сяйва.

Магнітні бурі на Землі протягом 15-21 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 18 квітня тримається магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 5 балів. Однак вже наступного дня її вплив знизиться.

Вже протягом 19-21 квітня прогнозується мінімальна сонячна активність, яка коливатиметься в межах 2-3 балів "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де найближчими днями в Україні очікувати на негоду у вигляді снігу.