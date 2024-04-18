Выброс из Солнца спровоцировал магнитную бурю и полярное сияние: когда завершится его действие

Астросиноптики обновили график возмущений

На нашей планете держится геомагнитный шторм 5 баллов, который должен завершиться уже 19 апреля. Он был вызван выбросом корональной массы (СМЕ) из солнечного пятна AR3639.

Согласно прогнозу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, магнитная буря на Земле будет бушевать только 18 апреля. Ее мощность не будет превышать 5 баллов.

По словам ученых, этот слабый CME, вероятно, не очень мощный, но даже такая сила может вызвать полярные сияния.

Магнитные бури на Земле в течение 18-21 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 18 апреля держится магнитная буря, не превышающая силу 5 баллов. Однако уже на следующий день ее влияние снизится.

Уже 19-21 апреля прогнозируется минимальная солнечная активность, которая будет колебаться в пределах 2-3 баллов "зеленого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в ближайшие дни в Украине ожидать непогоду в виде снега.