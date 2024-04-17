Прогноз виправдався: якої потужності вирує магнітна буря на Землі

На світилі стався вибух

Сонячна пляма AR3639 вибухнула і в космос потрапив викид корональної маси (СМЕ), який може спровокувати магнітну бурю 5 балів вже у четвер.

Згідно з даними Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, СМЕ вилетів зі Сонця 15 квітня в результаті сонячного спалаху класу M. Спровокувати геомагнітний шторм на нашій планеті він зможе 18 квітня, у четвер.

Окрім магнітних бур, за словами астросиноптиків, СМЕ спричинить ще полярне сяйво у високих широтах.

Магнітні бурі на Землі протягом 15-21 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 17 квітня тримається магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 6 балів, а вже наступного дня її сила зменшиться до 5 балів потужності.

Вже протягом 19-21 квітня прогнозується мінімальна сонячна активність, яка коливатиметься в межах 2-3 балів "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що погода в Україні різко зіпсується. Синоптики дали прогноз, де очікувати на негоду.