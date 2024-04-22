6 викидів зі Сонця і жодного влучення у Землю: чи прогнозуються магнітні бурі найближчим часом

З'явився оновлений графік штормів

Комплекс сонячних плям AR3638-47 створив 6 викидів корональної маси (СМЕ), які вилетіли у космос минулими вихідними. Вчені кажуть, що жоден з них не створив магнітні бурі, однак деякі астросиноптики попереджають про 6-бальне хвилювання 22 квітня.

Згідно з моделями Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, кожен зі цих СМЕ не потрапить на Землю, але є один, який, можливо, буде спрямований на нашу планету. Вчені чекають на підтвердження цих даних.

"Цей сонячний спалах класу M3.4 від AR3638 пізно 21 квітня (21:52 за UT) міг спричинити CME часткового гало з компонентом, спрямованим на Землю. Ось так це виглядає на початкових знімках коронографа. На підтвердження очікуються свіжі дані від Сонячно-геліосферної обсерваторії (SOHO)", — кажуть вчені.

Магнітні бурі на Землі протягом 22-28 квітня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 22 квітня тримається магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 6 балів. Однак вже 23-24 квітня її вплив знизиться до невеликого збурення 4 балів.

Вже протягом 25-28 квітня прогнозується мінімальна сонячна активність, яка коливатиметься в межах 2-3 балів "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати українцям на теплу погоду наприкінці цього місяця.