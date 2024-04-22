6 выбросов из Солнца и ни одного попадания в Землю: прогнозируются ли магнитные бури в ближайшее время

Появился обновленный график штормов

Комплекс солнечных пятен AR3638-47 создал 6 выбросов корональной массы (СМЕ), вылетевших в космос в минувшие выходные. Ученые говорят, что ни один из них не создал магнитные бури, однако некоторые астросиноптики предупреждают о 6-балльном волнении 22 апреля.

Согласно моделям Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, каждый из этих СМЕ не попадет на Землю, но есть один, который, возможно, будет направлен на нашу планету. Ученые ждут подтверждения этих данных.

"Эта солнечная вспышка класса M3.4 от AR3638 поздно 21 апреля (21:52 по UT) могла вызвать CME частичного гало с компонентом, направленным на Землю. Вот так это выглядит на начальных снимках коронографа. Подтверждения ожидаются свежие данные от Солнечно-гелиосферной обсерватории (SOHO)”, — говорят ученые.

Магнитные бури на Земле в течение 22-28 апреля

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 22 апреля держится магнитная буря, не превышающая силу 6 баллов. Однако уже 23-24 апреля ее влияние снизится до небольшого возмущения 4 балла.

Уже 25-28 апреля прогнозируется минимальная солнечная активность, которая будет колебаться в пределах 2-3 баллов "зеленого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли украинцам теплой погоды в конце этого месяца.