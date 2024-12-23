В Офісі Санду заявили про дезінформацію з боку Росії

В офісі президентки Молдови спростували інформацію про те, що Санду віддала наказ про підготовку військової операції в Придністров’ї. Відповідну заяву нещодавно зробили в російській розвідці (СЗР — Служба зовнішньої розвідки РФ). Причиною називали загрозу нестачі газу для Молдови.

"Це серйозна і небезпечна дезінформація, спрямована на створення паніки та недовіри. Ми підтверджуємо, що Кишинів залишається твердо налаштованим на мирне врегулювання конфлікту без винятків", — сказав Адріан Балутель, глава Адміністрації президентки Молдови.

Балутель заявив, що "Молдовагаз" та "Газпром" мають контракт, який передбачає поставки газу на лівобережжя "незалежно від маршруту транзиту". Проте Газпром відмовився виконувати свої договірні зобов’язання — в цьому і полягають поточні проблеми.

Раніше пресслужба Служби зовнішньої розвідки РФ повідомила, що Майя Санду категорично відмовилась обговорювати питання енергопостачання Молдови після того, як закінчився термін російсько-українського договору. "Якщо Москва не знайде спосіб доставити сюди газ, то Кишинів відіграється на проросійському Придністров’ї", — йшлось у повідомленні російської розвідки.

Та насправді, як вже писав "Телеграф", так званий президент Придністров’я видав указ, яким заборонив експорт енергоресурсів. Експорт електроенергії, близько 70% з якої постачається на територію Молдови, за указом, може бути дозволений лише у випадку, якщо буде постачатися також і газ до "Придністров’я".