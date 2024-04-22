Зима все ще нагадує про себе: чи чекати українцям тепла наприкінці квітня

Але в деяких областях все ж буде справжня весна

В останній тиждень квітня погода не порадує українців теплом. Синоптики прогнозують мокрий сніг, заморозки та дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Там розповіли, де буде найхолодніше.

У понеділок, 22 квітня, в Україні, крім північної частини та східних областей, очікуються дощі, на півдні місцями з грозами. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі становитиме від +1 до +6, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3, вдень від +6 до +11. На решті території вночі від +3 до +8, вдень від +10 до +15°, у південно-східній частині від +14 до +19 градусів тепла. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг. Температура вночі та вдень близько 0.

У Києві та Київській області 22 квітня хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура у столиці вночі від +4 до +6 тепла, вдень від +12 до +14. По регіону вночі від +3 до +8 тепла, вдень від +10 до +15 градусів тепла.

У вівторок, 23 квітня, вночі в Україні, крім західних областей, невеликий дощ, вдень без істотних опадів; 24 квітня у західних, вдень і в північних та місцями центральних областях часом дощі, на решті території без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, 24 квітня південний, південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, вдень у центральних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9 градусів тепла, 23 квітня у західних областях від +1 до +6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3 градусів.

24 квітня на півдні країни від +23 до +25. На високогір'ї Карпат 23 квітня без опадів, 24 квітня мокрий сніг. Температура вночі від 0 до -5 морозу, вдень від 0 до +5 тепла.

У столичному регіоні 24 квітня вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Вночі без істотних опадів, вдень часом дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура у Києві, 24 квітня від +7 до +9. Вдень від +12 до +14. На Київщині вночі 4-9 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

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