Музею у США довелось просто так віддати 3000-річну труну єгипетської дитини Швеції: як так вийшло (фото)

Бостонський музей купив труну у Лідена і виставив її, поки випадково куратори не натрапили на фотографію, яка викликала сумніви щодо правдивості його тверджень

Музей образотворчих мистецтв у Бостоні був змушений повернути труну єгипетської дитини до Швеції після того, як виявилося, що її вкрали з країни в 1970 році. 3000-річна труна була використана для поховання єгипетської дитини, на ім'я Панефернеб і була виставлена ​​в бостонському музеї з 1985 року.

Але цього року виявилося, що його вкрали з Gustavianum, музею Уппсальського університету в Швеції, приблизно в 1970 році. Про це повідомляє Dailymai.

Видання пише, що поки невідомо, хто або як викрав труну зі Шведського музею, але вона знову з’явилася на поверхні через 15 років, коли Бостонський музей купив її в людини на ім’я Улоф С. Ліден.

Ліден надав нібито підроблені документи, в яких стверджувалося, що труну було розкопано художником Еріком Столем в Амаді, у Єгипті у 1937 році.

"43-дюймова керамічна труна датується періодом між 1295 і 1186 роками до нашої ери і була фактично розкопана Британською школою археології в Єгипті в 1920 році в Гуробі, Єгипет. Його розкопали археологи Хільда ​​Урлін та її чоловік Фліндерс Петрі, які прославилися завдяки відновленню протосинайського письма, яке часто вважають першою алфавітною системою письма", — йдеться у статті.

Їх розкопки спонсорував шведський Упсальський університет, який потім зберігав труну. Він залишався у шведському музеї з 1922 року приблизно до 1970 року, коли він зник. Ніхто не знав, куди він подівся, і він пропав більше десяти років до 1985 року, коли Ліден зв’язався з Бостонським музеєм.

"Ліден неправдиво повідомив музею, що труну розкопав художник Столь у 1937 році. Бостонський музей купив труну у Лідена і виставив її, поки випадково куратори не натрапили на фотографію, яка викликала сумніви щодо правдивості його тверджень. Вони знайшли зображення труни в книзі 2008 року "Невидимі зображення: архівні фотографії" в музеї Петрі, де говориться, що труна належала музею Упсали", — додають у виданні.

Вони зв’язалися з Упсалою, і історія розгорнулася, коли два музеї вирішили працювати разом, щоб повернути твір до Швеції. Вікторія Рід, старший куратор походження в МЗС, сказала: "Було чудово працювати з нашими колегами в Уппсалі над цим питанням, і завжди приємно бачити, як твір мистецтва повертається до свого законного власника".

"У цьому випадку нам пощастило мати фотографію з розкопок, яка показує, де і коли була знайдена труна, щоб ми могли почати виправляти записи.

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