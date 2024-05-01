Музею в США пришлось просто так отдать 3000-летний гроб египетского ребенка Швеции: как так получилось (фото)

Бостонский музей купил гроб у Лидена и выставил его, пока случайно кураторы не наткнулись на фотографию, которая вызывала сомнения в правдивости его утверждений.

Музей изобразительных искусств в Бостоне был вынужден вернуть гроб египетского ребенка в Швецию после того, как оказалось, что его украли из страны в 1970 году. 3000-летний гроб был использован для захоронения египетского ребенка, по имени Панефернеб и был выставлен в бостонском музее с 1985 года.

Но в этом году оказалось, что он был украден из Gustavianum, музея Уппсальского университета в Швеции, примерно в 1970 году. Об этом сообщает Dailymai.

Издание пишет, что пока неизвестно, кто или как похитил гроб из Шведского музея, но он снова появился на поверхности через 15 лет, когда Бостонский музей купил его у человека по имени Улоф С. Лиден.

Лиден предоставил якобы поддельные документы, в которых утверждалось, что гроб был раскопан художником Эриком Столем в Амаде, в Египте в 1937 году.

"43-дюймовый керамический гроб датируется периодом между 1295 и 1186 годами до нашей эры и был фактически раскопан Британской школой археологии в Египте в 1920 году в Гуробе, Египет. Его раскопали археологи Хильда Урлин и ее протосинайского письма, которое часто считается первой алфавитной системой письма", — говорится в статье.

Их раскопки спонсировал шведский Упсальский университет, затем хранивший гроб. Он оставался в шведском музее с 1922 года до 1970 года, когда он исчез. Никто не знал, куда он девался, и он пропал больше десяти лет до 1985 года, когда Лиден связался с Бостонским музеем.

"Лиден ложно сообщил музею, что гроб раскопал художник Столь в 1937 году. Бостонский музей купил гроб у Лидена и выставил его, пока случайно кураторы не наткнулись на фотографию, которая вызвала сомнения в правдивости его утверждений. Они нашли изображение гроба в книге 2008 года" Невидимые изображения: архивные фотографии "в музее Петри, где говорится, что гроб принадлежал музею Упсалы", — добавляют в издании.

Они связались с Упсалой, и история развернулась, когда два музея решили работать вместе, чтобы вернуть произведение в Швецию. Виктория Рид, старший куратор происхождения в МИДе, сказала: "Было прекрасно работать с нашими коллегами в Уппсале над этим вопросом, и всегда приятно видеть, как произведение искусства возвращается к своему законному владельцу".

"В этом случае нам удалось иметь фотографию по раскопкам, которая показывает, где и когда был найден гроб, чтобы мы могли начать исправлять записи.

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