Как выглядела женщина-неандерталец 75 тысяч лет назад: ученые сложили 200 частичек черепа ради этого фото

Ученым понадобилось несколько лет, чтобы воссоздать внешность нашего предка

Ученые восстановили портрет женщины-неандертальца средних лет, которая жила 75 тысяч лет назад. Она была похоронена в пещере Шанидар в горах Загрос в Курдистане на севере Ирака.

Об этом сообщает Daily Mail. Скелет, который отыскали под осадочными породами, назвали в честь места захоронения — Шанидар З.

Останки женщины-неандертальца были обнаружены еще в 2018 году группой археологов из Кембриджского университета и Ливерпульского университета имени Джона Мурса. Тогда череп был сплющен примерно до 2 см в толщину. Ученые предположили, что после смерти голову женщины разбил камнепад. Им пришлось собрать больше 200 осколков черепа, чтобы восстановить его первоначальную форму.

Лицо Шанидар З было воссоздано в рамках нового документального фильма Netflix "Тайны неандертальцев". Доктор Эмма Помрой, палеоантрополог из факультета археологии Кембриджа, сказала, что черепа неандертальцев и современных людей выглядят очень по-разному.

"Черепа неандертальцев имеют огромные надбровные дуги и отсутствие подбородка, а также выступающую среднюю часть лица, что приводит к более выдающимся носам. Но воссозданное лицо предполагает, что в жизни эти различия не были столь резкими. Возможно, легче увидеть, как произошло скрещивание между нашими видами, поскольку почти каждый из живущих сегодня людей все еще имеет ДНК неандертальцев", — сказала она.

Чтобы определить пол черепа, пришлось полагаться на секвенирование белков зубной эмали, так как кости таза не были найдены. Так ученые выяснили, что череп принадлежал женщине в возрасте около 45 лет. По меркам того времени, женщина долго прожила.

Восстановленный череп был отсканирован и напечатан на 3D-принтере, что легло в основу реконструированной головы, чтобы обнажить лицо.

Рядом с черепом археологи обнаружили микроскопические следы обугленной пищи: диких семян, орехов и трав. Это позволило предположить, что неандертальцы готовили пищу в присутствии своих мертвецов.

"Тело Шанидара З находилось на расстоянии вытянутой руки от живых людей, которые готовили на огне и ели. Для этих неандертальцев, похоже, не существовало четкого разделения между жизнью и смертью. Мы видим, что они возвращались в одно конкретное место, чтобы похоронить своих мертвецов. Между ними могут быть десятилетия или даже тысячи лет", — сказала доктор Эмма Помрой.

Считается, что неандертальцы вымерли примерно 40 тысяч лет назад, поэтому открытия новых останков очень редкие.

Пещера Шанидар

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