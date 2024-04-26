Таємницю розгадано: вчені розповіли цікаві подробиці походження меча "Екскалібур" (фото)

Його походження сягає ісламської ери Балансії

Таємницю унікального старовинного меча, виявленого в Іспанії, розгадано дослідниками. Розташування, яке нагадує легендарний меч короля Артура, надихнуло фахівців назвати його "Екскалібур".

Про це повідомляє arkeonews.net. Зазначається, що походження та вік меча протягом останніх 30 років залишалися таємницею.

Вперше артефакт у вертикальному положенні знайшли у старому місті Валенсії на східному узбережжі Іспанії. Це сталося у 1994 році під час археологічних розкопок. Ця локація, за словами фахівців, знаходиться на північ від старого Римського форуму.

Під час каталогізування та перегляду артефактів Департамент археології Валенсії вчергове звернув увагу на загадковий меч Екскалібур. Археологічна служба (SIAM) міської ради Валенсії розкрила його походження. Науковці за допомогою ретельних методів датування визначили, що меч походить з Х століття.

За результатами аналізу SIAM, меч є першою знахідкою такого роду в ісламську епоху у Валенсії. Адже місцеві ґрунти не сприяють тривалому зберіганню виробів з металів.

Керівник дослідницького проєкту на "Ексалібурі" археолог Хосе Мігель Осуна, виявив, що 18-дюймовий клинок походить з ісламського періоду через його руків’я, прикрашене бронзовими пластинами та насічками. Вигнутий металевий наконечник меча викликав плутанину серед дослідників, які вважали, що він міг належати вестготам, але Осуна пізніше спростував цю думку.

"Археолог Хосе Мігель Осуна проводить детальне дослідження металевих об’єктів, що відносяться до римських часів до періоду пізнього середньовіччя, і де виявлено нову виняткову знахідку, яку ми назвали Excalibur de Roc Chabàs, оскільки він дуже схожий на легендарний меч короля Артура",- сказав Хосе Луїс Морено, радник Валенсії з культурних дій, спадщини та культурних ресурсів.

Окрім цього меч могли використовувати в епоху андалузького халіфа, на що вказує його розмір та той факт, що він не має щитка для рук. Науковці впевнені, що, попри еволюційні риси вестготських моделей, його походження сягає ісламської ери Балансії. Наразі з’явився лише один порівнянний екземпляр, знайдений під час розкопок Медіни Азахара, знаменитого міста халіфа, зведеного на замовлення Абдеррамана III у Кордові.

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