"Неправильно" одяглися: Трамп і Зеленський зазнали критики через похорон Папи Римського

Дотримуватися "правил" не стала навіть прем’єр Італії

Президент України Володимир Зеленський з’явився на похороні Папи Римського Франциска у скромній сорочці військового зразка та військових черевиках, чим вже викликав обговорення у мережі. Проте не меншої уваги привернув президент США Дональд Трамп, який прийшов у світло-синьому костюмі.

Згідно з протоколом Ватикану на похорон Папи варто одягати чорний костюм, чорну краватку та чорні туфлі. Але важливий момент у тому, що це не строге правило, а рекомендація.

За часів Другого Ватиканського собору, тобто до 1960-х, такий дрес-код був би обов’язковим. Однак з 1965 року Ватикан почав відмовлятися від надмірного ритуалізму, а також від багатьох протокольних вимог. Тому з того часу на похоронах Папи стали більше уваги приділяти культурним моментам.

Наприклад, якщо представники неєвропейських культур не носять костюми, то їм було дозволено їх не вдягати. Й на фото з похорону видно, що багато представників арабських країн з’явилися у традиційному одязі.

Похорон Папи, представники арабських країн одягли традиційний одяг

З жорсткою вимогою носити чорний костюм, пішла і вимога носити вуаль для жінок, а також стало можна не одягати довгу сукню до щиколоток. Хорошим прикладом такого відступу від дрес-коду є прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, яка прийшла з непокритою головою та у діловому костюмі зі штанами.

Джорджа Мелоні

Також важливим моментом у цьому є те, що Папа Римський є не лише главою церкви, а й лідером суверенної держави. Тому глави інших країн приїжджають до нього на похорон для прояви дипломатичного жесту, а не ритуального. Це варто розуміти, оскільки ні Трамп, ні Зеленський (на відміну від Мелоні) католиками не є і технічно не зобов’язані слідувати траурному протоколу РКЦ.

Володимир та Олена Зеленські

У цьому плані костюм Трампа хоч і був яскравим, але не виходив за рамки дипломатичного етикету, а образ Зеленського був скромним та у відповідному тоні. Крім того, український президент неодноразово говорив, що повернеться до ділових костюмів, як тільки закінчиться війна, а доти одягатиметься в одяг військового зразка, щоб нагадувати світові про ситуацію в Україні.

Дональд та Меланія Трамп

В цілому ж Ватикан на жалобних заходах жорстко вимагає хіба що спокійної поведінки, шанобливого ставлення до ритуалів та відсутності надто яскравих образів.

У синіх костюмах був не тільки Трамп

Варто зазначити, що Ватикан і сам порушив свій протокол, оскільки Зеленському надали місце в першому ряду. Річ у тому, що згідно з правилами, лідерів країн садять в алфавітному порядку назв країн. Тобто Зеленський, будучи президентом України, міг би розраховувати на місце десь у третьому ряду.