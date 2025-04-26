Ватикан порушив протокол на похороні Папи Римського: все заради Зеленського

На похороні Папи лідерів інших країн садять в алфавітному порядку

Ватикан порушив протокол, щоб посадити президента України Володимира Зеленського з дружиною в перший ряд на похороні Папи Римського. Згідно з правилами, він мав би бути десь у третьому ряду.

На дивину звернуло увагу видання The Telegraph. Там нагадали, що Зеленського зустріли спонтанними оплесками, коли він зайняв своє місце на площі Святого Петра.

Згідно зі складними правилами Ватикану, лідери різних країн світу розсаджуються в алфавітному порядку згідно з тим, як пишеться назва країни французькою мовою. За цим принципом глава України мав би перебувати десь у третьому ряді чи може ще далі.

Однак він опинився в першому ряду на відстані 11-го місця до президента США Дональда Трампа.

Якщо дивитися на місце Трампа, то ліворуч від нього можна побачити короля Іспанії, потім президента Естонії. Річ у тім, що французькою США читаються як États-Unis, тому не дивно, що він опинився серед лідерів країн на букву "E".

Праворуч від Трампа розташувалися лідери Фінляндії та Франції, потім Габона, Угорщини та Індії. Потім знайшлося місце для президента України, праворуч від якого мав сидіти президент Ірландії, а за ним лідер Індонезії.

Тобто місце для Зеленського знайшлося якраз між лідерами двох країн на букву "I". Якби він сидів за протоколом, то в перший ряд він не потрапив би, оскільки буква "U" у французькому алфавіті шоста з кінця.

"Я вважаю, що вони заповнили вакантне місце", — відповів на цікавість журналістів представник Ватикану Маттео Бруні.

У решті місць правила дотримувалися з абсолютною суворістю.

Як повідомлялося раніше, на похороні Папи Римського зібралося близько 200 тисяч людей. Серед них лідери десятків країн із різних куточків світу.