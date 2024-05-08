Солнце не на шутку разошлось: создадут ли 2 больших пятна магнитные бури на Земле

Астросиноптики пока не прогнозируют "красных" дней

Гиперактивное солнечное пятно AR3663 и еще одно AR3664, которое за 2 суток выросло вдвое, постоянно создают вспышки, во время которых в космос попадают выбросы корональной массы (СМЕ). Одно из них будет эффективна, когда приблизится к западному краю Солнца позже на этой неделе, но магнитных бурь не повлечет за собой.

Как прогнозируют ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather, солнечное пятно AR3663 является рекордсменкой по созданию геоэффективных вспышек. Начиная с 3 мая, активная область создала пять X-вспышек (сверхмощных) и это больше, чем любое другое солнечное пятно за последние 7 лет.

По словам ученых, оно является самым активным солнечным пятном 25 цикла.

Кроме того, на светиле также растет еще одно пятно AR3664, размер которого увеличился вдвое за 48 часов. Оно стало одним из самых больших солнечных пятен текущего солнечного цикла.

"Среди темных ядер солнечного пятна магнитные полюсы противоположной полярности сталкиваются вместе во взрывоопасной близости. В результате AR3664 теперь представляет угрозу для X-вспышек, как и его более активный двоюродный брат AR3663 в северном полушарии", — резюмировали ученые.

Магнитные бури на Земле в течение 3-5 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 8-10 мая продержится минимальная солнечная активность, которая не превысит 3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины прогнозируется минусовая температура.