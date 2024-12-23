В окупованому Донецьку влада хвалиться новими паперовими квитками на автобус (фото)

Мешканців України таким не здивуєш

У тимчасово окупованому Донецьку зʼявились нові квитки на громадський транспорт. Пропагандисти випустили квитки до свят.

Про це повідомили російські телеграм-канали Донецька. Там показали два фото.

Їх розробила окупаційна влада саме до Нового року. Їх представили із символом року — змією.

Вони виглядають дійсно яскраво. Проте це ніяк не вплине на життя місцевих жителів, адже в Донецьку й так багато проблем.

Паблік зазначає, що вони вийдуть у продаж з 24 грудня. Квиток коштує 30 російських рублів (12 грн).

Що цікаво, хвалитися там особливо нічим, адже в Україні вже більше 5 років існують цифрові квитки, які значно полегшують життя українцям.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку невідомі розклеїли листівки українською мовою. У них місцевих жителів закликали припинити співпрацю з російськими окупантами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців, які продовжують жити на тимчасово окупованих росіянами територіях, закликають долучатися до Руху опору. У ССО зазначають, що робота підпільників приносить неабияку користь і допомагає українським військовим боротися з окупантами.

А також розповідали, як виглядав маєток президента-втікача Януковича у Донецьку.