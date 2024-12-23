"Буде спекотно". Розпочато розгляд законопроєкту "18+"

Він має змінити статтю 301 Кримінального Кодексу України

У понеділок, 23 грудня, розпочато розгляд законопроєкту про декриміналізацію порнографії. Він передбачає скасування кримінальної відповідальності за зняття і поширення дорослими людьми відео інтимного характеру.

Про це повідомляє нардеп Максим Бужанський. За його словами, розгляд має закінчитись після обіду.

"Пристібайтеся, наш комітет розпочав декриміналізацію порнографії. Десь о 12 відразу стане легше, побачите!" — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді під номером 12191. Серед його співавторів 28 народних депутатів.

Новий закон має змінити статтю 301 Кримінального Кодексу України так, щоб дорослим людям за зняття та поширення відео інтимного характеру не загрожувала вʼязниця терміном на 3-5 років.

Проте кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (тут ще й посилюється).

Нагадаємо, що голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев виступає за декриміналізацію порнографії та виключенні її зі ст. 301 Кримінального кодексу України (розповсюдження порнографії).

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал з авторами контенту "18+" і до чого тут Гетманцев.