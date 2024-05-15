На Солнце произошла самая большая вспышка: ожидать ли новую волну магнитных бурь

Выбросы еще будут беспокоить нашу планету

Магнитная буря, которая была самой большой за последние 20 лет, завершилась. Однако астросиноптики предостерегают о небольших геомагнитных штормах 15 мая и, что 14 мая солнечное пятно AR3664 вызвало сильнейшую вспышку текущего цикла на светиле.

15 мая возможны незначительные (G1) или умеренные (G2) геомагнитные бури в ответ на резкий удар выброса корональной массы (CME) от солнечного пятна AR3664. Об этом сообщили астросиноптики по национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), передали ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, 14 мая солнечное пятно AR3664 вызвало сильнейшую солнечную вспышку текущего цикла – взрыв категории X8.7 (сверхмощный) из-за западного края Солнца. Обсерватория солнечной динамики NASA обнародовала изображение вспышки:

"Экстремальное ультрафиолетовое излучение от вспышки ионизировало верхние слои атмосферы Земли, вызвав глубокое коротковолновое радиозатемнение над Америкой. Радиолюбители, авиаторы и моряки могли заметить внезапную потерю сигнала на всех частотах ниже 30 МГц", — резюмировали ученые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в течение мая землянам еще ждать магнитных бурь.