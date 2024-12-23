Юлія Тимошенко намагається перетворити питання цін на ліки на само піар, - Валентин Гладких

Через необачні кроки на фармацевтичному ринку, буде зруйновано безперебійну роботу аптек, попередив експерт

Історія з надмірними емоціями щодо обговорення поправок до закону "про "лікарські засоби" має свою передісторію. І бере вона початок з того моменту, як Юлія Тимошенко очолила Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, — заявив в ефірі "Єдиного телемарафону" відомий експерт Валентин Гладких.

На його думку, ця ТСК мала б зосередити свою увагу на фактах нібито завищення цін на препарати та медичних засобів для лікування ветеранів та поранених військових. І ця проблема – актуальна. Але всі складнощі пов’язані з тим, що Юлія Володимирівна Тимошенко, за всієї поваги, намагається перетворити ситуацію на самопіар.Себто відбувається політизація дуже важливого питання, — вважає політичний аналітик.

В.Гладких, зокрема, зазначив, що "схильний пов'язувати таки зусилля з бажанням якось повернутися у велику політику, спекулюючи на питаннях соціального захисту. Як я пам’ятаю, рівних Юлії Володимирівні в цьому, свого часу не було рівних. З початком широкомасштабного вторгнення вона опинилася серед аутсайдерів, останні рейтинги показували, що в неї ледь не найбільший антирейтинг. З цим треба було щось робити і цілком можливо, що політтехнологи Тимошенко порадили їй зосередитись на вирішенні проблеми цін на ліки", — додав він.

Також політичний аналітик висловив побоювання, що це може перетворитися на бій з вітряками, і якби так було, то це було б ще пів біди. Він вважає, що проблема полягає в тому, що через необачні кроки на фармацевтичному ринку, буде зруйновано безперебійну роботу аптек. І про такий варіант він попереджав ще місяць тому.

"Це є реальною проблемою.Може виникнути дефіцит, чи може повернутися спекуляція, коли почнуть торгувати "з-під поли". Тому поділяючи стурбованість таким важливим та чутливим питанням, як ціни на ліки та медичні препарати, я водночас побоююсь, щоб це не перетворилося на з’ясування політичних стосунків. Коли необачні кроки потягнуть за собою не вирішення проблеми, а навпаки, ускладнення проблеми та погіршення ситуації", — наголосив В.Гладких.