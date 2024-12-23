Суржик у зимовому гардеробі: чому "перчатки" — це неправильно

Українці все частіше звертають увагу на чистоту мовлення та правильність використання слів. Часто виникають питання щодо назв зимового одягу та аксесуарів. Багато хто за звичкою використовує російські слова "перчатки" та "варєжки".

Ці русизми настільки вкорінилися у побутове мовлення, що ми навіть не підозрюємо про їхню неправильність. Відомий філолог Олександр Авраменко пояснює, що такі слова взагалі відсутні в українських словниках.

Зокрема Олександр Авраменко звернув увагу на поширену помилку у вживанні слова "перчатки". За його словами, такого слова взагалі немає в українських словниках, оскільки воно є типовим прикладом суржику.

В українській мові існують два правильні терміни для позначення цього зимового аксесуара – "рукавиці" та "рукавички". Між ними є суттєва різниця. Рукавиці мають лише дві "кишеньки": одну для великого пальця, іншу – для решти чотирьох. Натомість рукавички оснащені окремими відділеннями для кожного з п'яти пальців.

Цікаво, що навіть у боксі ці слова мають свої особливості. Наприклад, боксерські рукавички за формою нагадують рукавиці, але традиційно їх називають саме рукавичками.

Правильне використання української термінології допомагає очистити мову від непотрібних запозичень та зберегти її автентичність. Рукавиці та рукавички – це не просто слова-синоніми, а різні за призначенням та формою аксесуари, які мають власні унікальні назви в українській мові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно говорити про хвороби українською. Замість росіянізмів і суржику використовуйте українські слова "застуда" або "простуда".