Ресторан у повітрі: дві компанії дають можливість повечеряти в стратосфері за 495 тисяч доларів

Він знаходиться на висоті в понад 30 км над рівнем моря

Компанії SpaceVIP з Нью-Йорка та Space Perspective з Флориди мають на меті підняти людей у стратосферу для вечері в ресторані. Його вже зараз можна назвати найвищим закладом світу, адже він знаходитиметься на висоті 30500 метрів.

Чим особливий цей ресторан у повітрі

Про це повідомляє IflScience. Зазначається, що шестеро вишуканих гостей матимуть змогу приєднатися до шеф-кухаря Расмуса Мунка з відомого копенгагенського ресторану Alchemist, володаря зірки Мішлен. Протягом шести годин вони насолоджуватимуться унікальним обідом, де кожне блюдо — справжнє шедевр кулінарного мистецтва.

Подорожуючи на космічному кораблі "Нептун" з Космічного центру Кеннеді у Флориді, гості піднімуться над хмарами, щоб насолодитися не лише шедеврами кухні, але й неймовірним космічним краєвидом. Після цього вони спокійно спустяться і приземляться в океані. Щодо вартості, то вона становить 495 тисяч доларів.

Ресторан у стратосфері

Використовуючи герметичну капсулу, яку делікатно підіймає повітряна куля замість ракети, цей корабель доставить мандрівників на місце призначення, де вони зможуть насолоджуватись їжею, спостерігаючи схід сонця над земною кривизною, як заявлено SpaceVIP. Компанія підкреслює, що досвід спроєктований так, щоб бути комфортним та безпечним, не потребуючи невагомості чи інтенсивних тренувань.

Космічна куля буде наповнена гелієм, легшим за повітря, що дозволяє їй підніматись. Коли куля повністю надута, її висота сягає 200 метрів.

Щодо їжі, то точне меню ще не оприлюднене, але, очевидно, включатиме страви, натхненні роллю дослідження космосу протягом останніх 60 років людської історії. Ці рецепти надихнуть на роздуми і дискусії про роль людства в захисті нашої планети, спонукаючи відвідувачів закусочної переосмислити наші стосунки з Землею і тими, хто її населяє.

Зіткнувшись з критикою за екстравагантність цього ексклюзивного починання, компанія захистила ідею, стверджуючи, що подібний досвід може підвищити космічну грамотність, яка допоможе нам колективно відповісти на екзистенційні виклики, з якими стикається наш вид. І як курйозний додаток, в корабель-ресторан вбудовано повноцінний туалет, жартівливо названий "Space Spa", гарантуючи, що космічні мандрівники матимуть усі необхідні зручності під час своєї унікальної вечері серед зірок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в NASA можуть полагодити найвіддаленіший апарат у відкритому космосі. Дослідницький апарат "Вояджер-1" запустили у 1977 році – і він все ще працює.