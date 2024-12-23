Курс сягнув вище 42 напередодні Різдва: що буде далі

Експерт прогнозує, що упродовж 23-29 грудня включно курс готівкової американської валюти зафіксується на новому рівні через наближення зимових свят

Курс долара на українському валютному ринку перетнув межу в 42 гривні. Економіст прогнозує, що упродовж 23-29 грудня показники залишаться на досягнутому рівні й опускатись не будуть.

Курс готівкової американської валюти стабілізується на рівні вище 42 гривень через зимові свята — Різдво Христове та Новий рік. Про це повідомив голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський у коментарі для "ТСН".

За його словами, ситуація, яка складається на кінець року, є традиційною, адже зростає попит на гривню через виплати податків, премій, дивідендів тощо. Однак ріст попиту на долар не очікується.

Курс долара в Україні станом на 23 грудня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 23 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,70 грн (купівля) та 42,20 (продаж). Готівковий курс — 42,20 (купівля) та 42,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,8761 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можливий ріст курсу долара до 45 гривень у 2025 році в Україні.