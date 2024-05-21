Монстр-пляма все ще спалахує: чи стане вона причиною магнітних бур найближчими днями

На графіку немає "червоних" днів

Гігантська сонячна пляма AR3664, яка була причиною найбільшої магнітної бурі за 20 років, все ще активна. Вона може знищити невелику частину атмосфери, але Венери. Для нашої планети вона не несе загрози.

У понеділок, 20 травня, пляма спричинила викид корональної маси (СМЕ). Грозова хмара сьогодні, 21 травня, вдарить по Венері й знищить малу частину атмосфери, як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Магнітні бурі на Землі протягом 21-26 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 21 травня тримається магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 4 балів, а вже 22-23 травня її сила зменшиться до "зеленого" рівня.

Однак 24 травня поновиться невеликий геомагнітний шторм 4 балів, а 25-26 травня — не буде жодних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди в Україні до кінця тижня.