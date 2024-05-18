Вчені успішно заморозили та розморозили шматок людського мозку: подробиці експерименту

Кріоніка поступово піднімається на ноги

Ідея заморозки мозку та його розморозки через десятки років вже давно розбурхує уми людства. А тепер воно стало на крок до цього ближче.

Як пише New Atlas, китайські вчені змогли розробити речовину, яка допоможе повернути делікатні тканини мозку до функціонування навіть після його охолодження в рідкому азоті. Результати їх дослідження оприлюднені в журналі Cell Reports Methods.

Кріоніка, тобто глибоке заморожування людей чи інших тварин, сподіваючись, що їх можна буде пробудити в майбутньому, вже давно практикується деякими компаніями, проте не так складно заморозити тіло, як його розморозити. Річ у тому, що хоч заморозка запобігає розкладу тканин, але гострі кристали льоду мають властивість ушкоджувати стінки клітин і руйнувати їх. Таким чином, наприклад, фрукти або м’ясо після розморожування стають м’якшими.

Те саме відбувається з органами, призначеними для трансплантації чи досліджень. І щоб розв'язати цю проблему, група вчених із Фуданського університету Китаю випробували безліч хімічних сполук і, здається, знайшли потрібне.

В ході експерименту органоїди були занурені у різні хімікати, потім заморожені в рідкому азоті на 24 години, а потім швидко розморожені у теплій воді. Після цього їх перевірили на наявність пошкоджень та на те, як вони зростатимуть та функціонуватимуть протягом кількох місяців.

Найкраще показала речовина під назвою MEDY, яка складається з метилцелюлози, етиленгліколю, диметилсульфоксиду (ДМСО) та інгібітора Y27632.

Як відзначають вчені, органоїди головного мозку, заморожені з використанням MEDY, показали моделі росту та функціонування, схожі на ті, які ніколи не піддавалися заморожуванню. При цьому такі ж властивості показали органоїди, які були заморожені в MEDY на 18 місяців.

Дослідники також протестували свою речовину на живих тканинах мозку людини з епілепсією та виявили, що вона захищає їх від ушкоджень, не порушує структури клітин мозку та навіть зберегла патології. Тобто зразки можна заморозити для подальшого вивчення без побоювання спотворити результати.

Схоже, що зараз ця технологія зможе дозволити зберігати органоїди мозку довше, що полегшить біомедичні дослідження, проте після її розвитку вона може бути застосована для заморожування мозку або інших тканин.

Як повідомлялося раніше, вчені нещодавно вперше змогли надрукувати на 3D принтері функціональну тканину головного мозку. При цьому вона поводиться так само як справжня і навіть здатна рости.