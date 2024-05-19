Пік пройшов, але коливання будуть: прогноз магнітних бурь до кінця травня

Потужний геомагнітний шторм все ще нагадає про себе, хоч і точково

Нещодавно пройшла потужна багатоденна магнітна буря, проте геомагнітне поле Землі ще не готове перейти у стан спокою. Вчені попереджають, що у кінці травня буде ще декілька непростих діб.

Магнітна буря з К-індексом 5 очікується у понеділок, 20 травня. Про це повідомляють вчені проєкту Meteoagent.

Магнітні бурі у кінці травня 2024 року

Збурення магнітного поля буде прощанням потужного геошторму, який накрив Землю з 10 по 18 травня. Якщо 20 травня очікується буря з К-індексом 5, то вже на наступний день буде спокійніше. Вчені прогнозують слабку бурю чотирьох балів.

У третій декаді місяця буде спокійно. Сила магнітних бурь не перевищить трьох балів майже в усі дні, окрім 21, 24 та 27 травня. Тоді очікуються збурення, які оцінюють у чотири бали.

Зазначимо, що за попередніми прогнозами 31 травня та на початку червня не очікується потужних магнітних бурь. Проте ситуація може змінитись у будь-який момент через спалах на Сонці.

Для довідки: магнітна буря — це явище збурення геомагнітного поля Землі. Воно відбувається через спалахи на Сонці. У цей момент відбувається викид величезної кількості енергії, яка може бути направлена в сторону нашої планети. Магнітні бурі можуть мати різну тривалість, від години до декількох діб. Вважається, що вони можуть порушити роботу техніки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що найпотужніша магнітна буря за останні 20 років неодноразово "продовжувала" дію попри попередні прогнози вчених. Науковці розповіли про її особливості.