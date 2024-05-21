Монстр-пятно все еще вспыхивает: станет ли оно причиной магнитных бурь в ближайшие дни

На графике нет "красных" дней

Гигантское солнечное пятно AR3664, являвшееся причиной наибольшей магнитной бури за 20 лет, все еще активно. Она может уничтожить небольшую часть атмосферы, но Венеры. Для нашей планеты она не представляет угрозы.

В понедельник, 20 мая, пятно повлекло за собой выброс корональной массы (СМЕ). Грозовое облако сегодня, 21 мая, ударит по Венере и уничтожит малую часть атмосферы, как говорят учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 21-26 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 21 мая держится магнитная буря, не превышающая силу 4 баллов, а уже 22-23 мая ее сила уменьшится до "зеленого" уровня.

Однако 24 мая возобновиться небольшой геомагнитный шторм 4 баллов, а 25-26 мая — не будет никаких геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в Украине до конца недели.