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Вже зовсім скоро: у NASA розповіли, що можна буде побачити під час параду планет

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Парад планет очима штучного інтелекту Новина оновлена 01 червня 2024, 19:38
Парад планет очима штучного інтелекту. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Небесні тіла будуть знаходитися в схожому положенні на небосхилі ще кілька тижнів

Уже у понеділок, до світанку 3 червня, шість планет стануть у ряд та сформують так званий парад. Проте видовище буде менш привабливим, ніж очікується.

Річ у тім, що неозброєним оком буде видно лише дві планети. Про це пише АР.

Астрофізик NASA пояснив, чому парад планет не буде таким вражаючим, як очікується.

"Сонце буде фотобомбити парад", — сказав Рональд Гембл, астрофізик-теоретик із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Річ у тім, що Меркурій і Юпітер будуть занадто близько до горизонту, щоб їх було видно, тому їх сховає сонце, яке буде сходити. Ба більше, Уран і Нептун можна побачити лише в телескоп, хоча Уран може бути занадто близько до Сонця і його також не буде видно.

За словами астрофізика, рано вранці ще можна буде побачити спадаючий півмісяць у нижньому лівому куті, за яким йдуть блідо-червоний Марс і блідо-жовта точка Сатурна. Обидві планети буде видно більшу частину літа.

Зауважимо, що спостерігати за шикуванням планет зранку 3 червня в часовій зоні України буде важко — коли вони вже стануть в одну смугу, то сонце буде вже занадто яскраве. Та розчаровуватися не варто — небесні тіла будуть знаходитися в схожому положенні на небосхилі ще кілька тижнів, тож уважний спостерігач може помітити їх у передсвітанковому небі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні ввечері 10 травня можна було спостерігати рідкісне для наших широт явище — північне сяйво. Його бачили жителі південних та східних регіонів країни.

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#Парад #Планети