Укр

Уже совсем скоро: в NASA рассказали, что можно будет увидеть во время парада планет

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Парад планет глазами искусственного интеллекта Новость обновлена 01 июня 2024, 19:38
Парад планет глазами искусственного интеллекта. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Небесные тела будут находиться в похожем положении на небосводе еще несколько недель

Уже в понедельник, к рассвету 3 июня, шесть планет станут в ряд и сформируют так называемый парад. Однако зрелище будет менее привлекательным, чем ожидается.

Дело в том, что невооруженным глазом будут видны только две планеты. Об этом пишет АР.

Астрофизик NASA объяснил, почему парад планет не будет таким впечатляющим, как ожидается.

"Солнце будет фотобомбить парад", — сказал Рональд Гэмбл, астрофизик-теоретик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Дело в том, что Меркурий и Юпитер будут слишком близки к горизонту, чтобы их было видно, поэтому их скроет восходящее солнце. Более того, Уран и Нептун можно увидеть только в телескоп, хотя Уран может быть слишком близко к Солнцу и его тоже не будет видно.

По словам астрофизика, ранним утром еще можно будет увидеть ниспадающий полумесяц в нижнем левом углу, за которым следуют бледно-красный Марс и бледно-желтая точка Сатурна. Обе планеты будут видны большую часть лета.

Заметим, что наблюдать за построением планет утром 3 июня во временной зоне Украины будет сложно — когда они уже станут в одну полосу, то солнце будет слишком ярким. Но разочаровываться не стоит — небесные тела будут находиться в похожем положении на небосводе еще несколько недель, так что внимательный наблюдатель может заметить их в предрассветном небе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине вечером 10 мая можно было наблюдать редкое для наших широт явление — северное сияние. Его видели жители южных и восточных регионов страны.

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#Парад #Планеты