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Землю охопила магнітна буря: яка її сила та скільки вона вируватиме

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото uaportal.com

Вчені оновили графік

Протягом найближчих днів на Землі має відбутись магнітна буря 6 балів через спалах на Сонці від плями AR3664. 29 травня вибухом було спричинено викид корональної маси (СМЕ), який вилетів у космос.

Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, що спалах точно торкнеться нашої планети й спричинить шторм класу G2. А от вчені зі Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) навпаки, стверджують, що СМЕ пролетить повз нашу планету.

Якщо ж він торкнеться магнітного поля Землі, то шторм триватиме 31 травня та 1 червня.

Магнітні бурі на Землі протягом 31 травня-2 червня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 31 травня-1 червня прогнозується 6-бальна магнітна буря, яка вже у неділю знизиться до мінімальної сонячної активності 2 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну на вихідних накриють дощі. Синоптики дали прогноз, які регіони обійде мокра погода.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік