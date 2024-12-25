Єдиний реальний портрет останнього імператора Візантійської імперії знайшли у Греції: як він виглядав (фото)

Ця фреска є особливо важливою, оскільки це єдиний портрет Костянтина XI, написаний за його життя

Побачити справжнє обличчя давно померлого історичного діяча або стародавнього святого можуть допомогти як сучасні технології, так і нові знахідки. Єдиний прижиттєвий портрет останнього візантійського імператора Костянтина XI Палеолога був знайдений у Греції.

Його знайшли під час реставрації фрески в колишньому Архангельському монастирі Айгіалея в регіоні Ахайя на заході Греції. Фреска була написана в середині 15 століття. Портрет, виявлений під іншим шаром фресок, зображує Костянтина XI в імператорських регаліях. Його вишита золотом пурпурна мантія прикрашена символом Старої династії — двоголовим орлом, що ідентифікує його як імператора.

Імператор Костянтин XI Палеолог

Деталі фрески Символ династії

Портрет знайшла археолог Анастасія Кумусі. І на думку вчених, це єдиний прижиттєвий портрет, а моделлю художника був не офіційний імператорський портрет, як було заведено, а сам імператор".

Фреска була знайдена в катедрі (головному храмі) монастиря. Цей портрет може бути цінним джерелом інформації про зовнішність імператора, який правив з 1449 року до своєї смерті при падінні Константинополя в 1453 році. Константинополь пав під натиском османів, і Костянтин XI загинув у бою. Його смерть символізувала кінець Візантійської імперії та остаточний край Римської імперії, що існувала понад тисячу років. Цей імператор увійшов в історію завдяки своїй мужності та відчайдушним спробам врятувати імперію.

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