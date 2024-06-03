Двойная вспышка на Солнце: прогнозируются ли магнитные бури на Земле в течение недели

Выброс из светила был еще 1 июня

В ближайшие дни Землю должна охватить магнитная буря 5 баллов, которая станет следствием двойной солнечной вспышки Х1-М7 силы. Она будет держаться 4 и 5 июня, но в выходные также следует готовиться к шторму 4 баллов.

Согласно данным ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, выброс корональной массы (СМЕ) вылетел в космос 1 июня сложной двойной солнечной вспышкой X1-M7 и запутал астросиноптиков. Одновременно из Солнца вылетело 2 СМЕ, один из которых направлен на нашу планету, а второй от Земли.

Магнитные бури на Земле в течение 3-9 июня

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 4 и 5 июня прогнозируется 5-балльная магнитная буря, которая уже в четверг, 6 июня, снизится до "зеленого" уровня.

Минимальная солнечная активность продержится включительно до 8 июня, но уже в воскресенье, 9 июня, ожидается небольшой геомагнитный шторм 4 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине в течение первой недели июня ожидается град и шквалы ветра, а где рекордная жара.