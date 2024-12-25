Військова відпустка за сімейними обставинами: коли і на скільки можна взяти

Все залежить від обставин

Українські військовослужбовці іноді опиняються у ситуаціях, коли їхня присутність вдома є дуже важливою через сімейні обставини. Як правило, військові звертаються із проханням про надання частини щорічної основної відпустки, проте насправді вони мають право на окрему категорію відпусток.

Юристи компанії "INSEININ" пояснили, як та в яких випадках військові можуть скористатися правом на таку відпустку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Відпустка за сімейними обставинами надається без збереження грошового забезпечення і може тривати не більше 15 календарних днів на рік. Рішення про її надання ухвалює командир військової частини.

В яких випадках надається відпустка:

укладення шлюбу — тривалістю до 10 календарних днів;

тяжкого стану здоров'я або смерті: дружини, батьків, дітей — тривалістю до 7 календарних днів;

тяжкого стану здоров'я або смерті: рідного брата чи сестри, батьків дружини — тривалістю до 7 календарних днів;

тяжкого стану здоров'я або смерті: інших рідних — тривалістю до 3 календарних днів;

через пожежу майна військовослужбовця — тривалістю до 15 календарних днів;

стихійного лиха в зоні проживання військовослужбовця або членів його родини — тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду;

в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна — тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу.

Зазначимо, що відпустка за сімейними обставинами надається лише один раз на рік.

Військові мають право звертатися із відповідним проханням до командира частини, але рішення про відпустку залежить від обставин і можливості забезпечення ротації, додали юристи.

Раніше "Телеграф" писав, що після звільнення військові можуть отримати компенсацію. Українським захисникам держава здійснюватиме виплату за невикористану щорічну та додаткову відпустку, але після звільнення зі служби.