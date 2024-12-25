"Є деякі серйозні проблеми": яка ситуація у Дніпрі після масованого обстрілу (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1105
У деяких після обстрілів зникло світло та опалення
Вдень став одним із міст, які на Різдво опинилися під атакою росіян. В результаті пошкоджено об'єкти інфраструктури й не тільки, а також є один загиблий — загиблий. Крім того, у Дніпрі ввели відключення світла, а деякі громадяни мали перебої з опаленням у квартирах.
Мер міста Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook прокоментував ранкову атаку. Він наголосив, що є деякі серйозні проблеми. При цьому міський голова уточнив, що якби до обстрілу не готувалися, було б ще гірше.
"Всі працюють. Всі в координації: військова адміністрація, міська влада, поліція, енергетики, комунальники, рятувальники, волонтери. Є певні серйозні проблеми. Щоб не писати зайвого і не давати ворогу корисної інформації більш докладніше проінформую о 14-ї. Скажу тільки одне. Якщо б ми не готувались до обстрілів, то було б набагато гірше", — сказав Філатов.
Наразі відомо, що крім інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю, розбито вікна у дев’ятиповерхівці, понівечено також приватний будинок. Одна господарська споруда спалахнула, повідомляє Глава Дніпропетровської адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
"Поруч із людьми представники всіх служб та благодійники. Вони надають необхідні матеріали, щоб тимчасово закрити побите. Вже третій рік наше Різдво затьмарене війною. Але це наше. Вистоємо та Переможемо", — пише Лисак.
Обстріл та вибухи
Рано вранці росіяни запустили територією України ракети різних типів. Дніпро та область опинилися також під прицілом.
Приблизно о 06:32 Повітряні сили попередили про рух ракет на місто і незабаром пролунали вибухи.
За кілька хвилин пролунали повторні вибухи.
О 06:59 вибухи було чути втретє.
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що у Дніпрі через обстріл загинув працівник теплоелектростанції (ТЕС).
Ситуація зі світлом
Після вибухів Дніпра частково зникло електропостачання.
У ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" оприлюднили графіки діючих в галузі відключень. У компанії наголосили, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.
Також через обстріл у Дніпрі та Зеленодольську 55 та 100 будинків без теплопостачання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Сергій Нагорняк порадував українців прогнозом щодо того, коли у будинках знову з’явиться світло після відключень.