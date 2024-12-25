Під загрозою заповідники: куди допливе нафтова пляма в Чорному морі (карта)

На березі Краснодарського краю вже виявлено 19 загиблих дельфінів – їх мож бути набагато більше

Внаслідок аварії російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", що сталася в районі Керченської протоки під час шторму 15 грудня 2024 року у море потрапила значна кількість мазуту.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розповіло про ситуацію з розповсюдженням нафтопродуктів у Чорному морі після аварії та обнародувало прогноз.

"За уточненими даними та результатами моделювання УкрНЦЕМ, підтвердженими супутниковими знімками, частина мазуту досягла узбережжя Російської Федерації, зокрема району м. Анапа, а також української частини узбережжя Керченської протоки до м. Керч", – йдеться в публікації.

Зазначається, що наразі точно не відомо, чи продовжує витікати мазут із затонулого судна. Проте збереження ризиків витоку створює потенційну загрозу для морського середовища та вимагає подальшого моніторингу.

"Згідно із супутниковими даними за 24 грудня, зафіксовані темні полоси поблизу Феодосійської затоки. Формування цих темних ділянок найімовірніше викликано вітром, який може сприяти поширенню забруднення вздовж південно-східного узбережжя Криму", – повідомляють у відомстві.

Прогноз розповсюдження мазуту у Чорному морі

Згідно з прогнозом Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) із використанням моделі NOAA GNOME (General NOAA Operational Modeling Environment) до 31 грудня 2024 року нафтова пляма в акваторії Чорного моря розширятиметься.

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"На початку періоду забруднення концентрувалося поблизу Керченської протоки, однак під впливом змінних вітрових умов і течій мазут почав переміщуватися в південному та південно-західному напрямках, досягаючи узбережжя, зокрема територій Опукського природного заповідника та ландшафтного парку "Мис Такиль", та відкритих вод Чорного моря", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з прогнозом, з 28 по 29 грудня спостерігатиметься утворення окремих осередків забруднення в районі Таманського півострова та сусідніх акваторій. Концентрація мазуту зменшуватиметься в центральній частині плями, однак висококонцентровані ділянки зберігатимуться поблизу узбережжя.

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До кінця моделювання (31 грудня) частина мазуту розсіється у відкриту частину Чорного моря, але залишкові забруднення продовжуватимуть впливати на донні відкладення і прибережні зони.

Також повідомляється, що з 15 по 25 грудня на березі Краснодарського краю виявлено 19 загиблих дельфінів. Скоріше за все ссавці загинули від гострої інтоксикації. Зовнішніх слідів нафтопродуктів, травм, захворювань, виснаження на тілах дельфінів не виявлено. Реальна кількість загиблих ссавців може бути в рази більше, оскільки росіяни приховують точні дані шкоди, завданої довкіллю, за прикладом СРСР.

Нагадаємо, раніше медіа писали, що на Чорноморському узбережжі почалася справжня екологічна катастрофа, на усунення якої може піти до 10 років. Також фахівці зазначали, що мазут може потрапити до Азовського моря та вбити в ньому все живе.