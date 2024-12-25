І працюєш, і відпочиваєш: у Буковелі пропонують роботу студентам з гідною зарплатою
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Роботодавець шукає кандидатів віком 18-30 років,
На популярному українському гірськолижному курорті Буковель з’явилася вакансія, що підійде студентам. З нею можна і попрацювати, і відпочити під час курортного сезону.
Відповідна пропозиція з’явилася на одному із сайтів пошуку роботи. Вона була розміщена командою курорту Bukovel, яка шукає контролерів на витяги та парковки.
Роботодавець пропонує:
- Можливість поєднати роботу та відпочинок;
- гнучкий графік (кількість вихідних);
- зарплату у розмірі ≈900 грн/зміна;
- Безкоштовне житло на території курорту та харчування по собівартості;
- Допомога наставника (повне навчання перед сезоном та консультація при подальшій роботі);
- Знижки на послуги курорту для тебе та для твоїх рідних;
Роботодавець шукає кандидатів віком 18-30 років, який готовий на сезонну роботу у Карпатах. Від нього чекають відповідальності, уважності.
Також раніше Телеграф писав, що на курорті Буковель з’явилася вакансія для дівчат. Один із готелів пропонує гарні умови.