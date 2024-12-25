І працюєш, і відпочиваєш: у Буковелі пропонують роботу студентам з гідною зарплатою

Роботодавець шукає кандидатів віком 18-30 років,

На популярному українському гірськолижному курорті Буковель з’явилася вакансія, що підійде студентам. З нею можна і попрацювати, і відпочити під час курортного сезону.

Відповідна пропозиція з’явилася на одному із сайтів пошуку роботи. Вона була розміщена командою курорту Bukovel, яка шукає контролерів на витяги та парковки.

Роботодавець пропонує:

Можливість поєднати роботу та відпочинок;

гнучкий графік (кількість вихідних);

зарплату у розмірі ≈900 грн/зміна;

Безкоштовне житло на території курорту та харчування по собівартості;

Допомога наставника (повне навчання перед сезоном та консультація при подальшій роботі);

Знижки на послуги курорту для тебе та для твоїх рідних;

Роботодавець шукає кандидатів віком 18-30 років, який готовий на сезонну роботу у Карпатах. Від нього чекають відповідальності, уважності.

Також раніше Телеграф писав, що на курорті Буковель з’явилася вакансія для дівчат. Один із готелів пропонує гарні умови.