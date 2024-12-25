Російська фігуристка зганьбилась у прямому етері (відео)

Спортсменка на камеру видала щось

Відома російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова безглуздо пожартувала на чемпіонаті Росії з фігурного катання, працюючи на Першому каналі. До речі, Аліна нещодавно попросила мільйони рублів у глави Кремля Володимира Путіна, але отримала відмову.

Про конфуз фігуристки повідомляє sport24.ru. Аліна вела влог на турнірі в Омську. Під час прокату 16-річної фігуристки Дар’ї Садкової Аліна заявила, що у неї стався "пердечний сриступ".

"Господи, що це було! Фух! У мене пердечний сриступ почався", — сказала Загітова на камеру.

Нагадаємо, Загітова офіційно підтримала президента РФ Володимира Путіна на минулих президентських виборах у Росії. У вересні 2024 року Аліна з’явилася на контрольних прокатах в Росії в безглуздому вбранні.

Раніше Загітова не змогла відповісти на запитання журналістки про назву своєї дипломної роботи. Спортсменка явно забарилася і лише після паузи спробувала сформулювати відповідь. Нещодавно у РФ заявили, що російських фігуристів планують повернути на міжнародну сцену 2025 року.