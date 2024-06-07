На Сонці відбулось 7 спалахів: чи очікувати на магнітні бурі до кінця тижня

Вчені поділились прогнозом, чи зіпсують настрій шторми на вихідних

До кінця поточного тижня на Землі не очікується магнітних бур, а невелике коливання 4 балів 9 червня щезло з графіка геомагнітних збурень.

Як мовиться на сайті Meteoprog, на світилі відбуваються постійні спалахи й за одну добу воно спровокувало аж 7 вибухів класу С, тобто мінімальних серед потужних спалахів класу М та Х. Вони майже не впливають на магнітне поле Землі.

Згідно з прогнозом, у п'ятницю, 7 червня, не очікується підвищена сонячна активність, хоча є ймовірність спалаху класу Х.

Тому, можливість малого або великого геомагнітного шторму в цей день складає всього 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 7-9 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі не прогнозується будь-яких коливань вище 3 балів.

Протягом 7-9 червня сонячна активність знаходитиметься на "зеленому" рівні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці першого тижня літа. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли та якому регіону очікувати на можливі опади.