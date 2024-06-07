Рус

На Сонці відбулось 7 спалахів: чи очікувати на магнітні бурі до кінця тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Космос
Космос. Фото Городок.City

Вчені поділились прогнозом, чи зіпсують настрій шторми на вихідних

До кінця поточного тижня на Землі не очікується магнітних бур, а невелике коливання 4 балів 9 червня щезло з графіка геомагнітних збурень.

Як мовиться на сайті Meteoprog, на світилі відбуваються постійні спалахи й за одну добу воно спровокувало аж 7 вибухів класу С, тобто мінімальних серед потужних спалахів класу М та Х. Вони майже не впливають на магнітне поле Землі.

Згідно з прогнозом, у п'ятницю, 7 червня, не очікується підвищена сонячна активність, хоча є ймовірність спалаху класу Х.

Тому, можливість малого або великого геомагнітного шторму в цей день складає всього 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 7-9 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі не прогнозується будь-яких коливань вище 3 балів.

Протягом 7-9 червня сонячна активність знаходитиметься на "зеленому" рівні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці першого тижня літа. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли та якому регіону очікувати на можливі опади.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік