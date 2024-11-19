Як стати на військовий облік не за місцем реєстрації

Для ВПО потрібні додаткові документи

Військовозобов'язані громадяни повинні стояти на обліку у ТЦК та СП. Українці, які мешкають не за місцем реєстрації, можуть стати на військовий облік за фактичним місцем проживання.

Про це повідомляють у телеграм-канал Львівського обласного ТЦК та СП. Цей процес передбачає кілька важливих кроків.

Щоб стати на облік, потрібно звернутися до найближчого ТЦК та СП за фактичним місцем проживання і написати заяву на постановку на військовий облік.

Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, обов’язково потрібно мати довідку про реєстрацію як ВПО.

Після того як ваші дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних за новим місцем проживання, вас автоматично знімуть з обліку за попередньою адресою.

"Військовий облік – це обов’язок кожного громадянина України призовного віку. Особа зобов’язана прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й стати на облік", — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, щоб стати на військовий облік, потрібно подати до військкомату автобіографію та 2 фотокартки 3x4. Разом з цим громадянин має надати:

документ, що посвідчує особу. Зазвичай це паспорт громадянина України;

громадянина України; індивідуальний податковий номер, тобто РНОКПП;

тобто РНОКПП; військово-облікові документи (якщо він є). До цього переліку документів можна віднести військовий квиток або посвідчення про приписку;

або свідоцтво про народження;

документи про поточний сімейний стан та наявність дітей. Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо;

Якщо громадянин зареєстрував офіційний шлюб та має дітей, то для його взяття на військовий облік може знадобиться копія свідоцтва про шлюб та копія свідоцтва про народження дітей тощо; документи про освіту. Вони необхідні для розуміння, який рівень освіти має громадянин (наприклад, загальна середня освіта — особа закінчила загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, вища освіта — отримання освітнього ступеня бакалавр чи магістр).

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам, які не стали на військовий облік. За порушення цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність.