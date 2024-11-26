У Києві нова хвиля мінувань? Хто отримав погрозливі листи

Проводиться евакуація учнів

У Києві могла статися нова хвиля мінувань. Зокрема й у навчальних закладах. Дітей вже евакуюють з них.

Інформація про це почала з’являтися у соціальних мережах у вівторок, 26 листопада. Зазначається, що такі повідомлення були надіслані на електронні пошти.

Так, у мережі пишуть про нібито мінування офісів "Ясно" та "Держстату". Місцеві пабліки пишуть, що через загрозу в університеті "КРОК", гімназії "Діалог", 295 школі та інших освітніх закладах провели масову евакуацію.

Джерела "Телеграфа" також повідомляють, що до однієї зі шкіл столиці надійшов подібний лист про мінування, тому дітей перемістили у безпечне місце.

Наше видання звернулося до поліції Києва з цього питання і зараз чекає на офіційну інформацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в жовтні поточного року в Києві багато компаній, посольств і навчальних закладів на електронну пошту надіслали листи про мінування цих будівель.

Крім Києва, правоохоронці та відповідні спецслужби шукають вибухівки у навчальних закладах, судах та державних установах Дніпра, Львова, Рівного, Житомира. Про такі випадки також повідомляється у Сумах, Вінниці, Запоріжжі, Ужгороді та інших містах.