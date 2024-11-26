По всій Україні оголосили повітряну тривогу: яка загроза

В одній із областей пролунали вибухи

Вдень 26 листопада у всіх без винятку українських містах лунають звуки повітряної тривоги. У ЗСУ попереджають про небезпеку.

За даними Повітряних сил, було зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння.

15:55 Вибухи пролунали в межах Криворізького району Дніпропетровської області — monitor.

15:55 Попередньо це була балістична ракета Іскандер, запущена з Криму. Вона могла впасти у Криворізькому районі – "Николаевский Ванек".

Нагадаємо, що балістичні ракети – це дуже небезпечна зброя. Вона рухається із великою швидкістю, а виявити її досить складно.

Ворог використовує її для атаки, тому що засобам протиповітряної оборони складніше зреагувати на них. ППО має лічені хвилини, щоб зреагувати і відбити атаку, тому збивати їх досить важко. Представник Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповідав, що з Брянської області Росії балістична ракета летить до Києва всього одну-дві хвилини.

Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада росіяни випустили Україною майже дві сотні дронів.