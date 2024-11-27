Над Капустним Яром перекрили повітряний простір: звідти по Дніпру запускали балістику

Зону буде закрито до кінця листопада

У Росії закрили повітряний простір у районі населеного пункту Капустін Яр. Там знаходиться полігон, звідки 21 листопада Дніпром запустили балістичну ракету середньої дальності (5000 км і більше).

Інформація про це була поширена у російських telegram-каналах, які очікувано почали це пов’язувати із підготовкою до запуску ще однієї МБР. Відповідне повідомлення авіаперсоналу (NOTAM) можна знайти на сайті Федерального управління авіації США.

У NOTAM №1506/24 йдеться, що повітряний простір повністю перекривається для польотів з 27 по 30 листопада, а обмеження діятиме з 4:00 до 20:00 за західноєвропейським часом (UTC).

Текст NOTAM

Повітряний простір буде перекрито у двох зонах, показаних на карті нижче.

Капустин Яр виділено червоним, зони закриття польотів — чорним

У деяких ЗМІ це вже почали пов’язувати із ймовірністю нових запусків балістичних ракет. Проте експерти у цьому випадку рекомендують спостерігати за поведінкою посольств країн союзників. Наприклад, таку рекомендацію дав військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі 24 каналу.

Варто зазначити, що NOTAM не є чимось незвичайним у світі цивільної авіації. Наприклад, для Ростовського району польотної інформації (URRV), де знаходиться Капустін Яр, лише за 26 листопада таких було видано понад 30.

Як повідомлялося раніше, росіяни 21 листопада завдали удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Спочатку повідомлялося про те, що йдеться про РС-26 "Рубіж", однак у той же день Путін заявив, що була застосована новітня ракета середньої дальності "Орішник" у без’ядерному виконанні.

За українськими даними, ракета була оснащена навчальною боєголовкою.